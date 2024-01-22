مسلسلات «الـ15 حلقة» تسيطر على موسم رمضان 2024.. أبرزها «عتبات البهجة»

شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الأعمال الدرامية التي تتكون من 15 حلقة، ويُعد ذلك إنجازاً للأحداث حتى لا يشعر الجمهور بالملل، ولاقى هذا النوع من الأعمال إقبالاً شديداً وتشجيعاً من المشاهدين، وهو ما ظهر من خلال عدد المشاهدات الذي يتصاعد في كل الأعمال المطروحة من هذا النوع، إلى جانب النجاحات الذي حققتها هذه الدراما، فأصبحت في تواجد دائم داخل السباقات الرمضانية لتأخذ الصدارة من مسلسلات الـ30 حلقة.

مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

يتمّ طرح مسلسل «نعمة الأفوكاتو» في شهر رمضان المُقبل، إذ يتكون ذلك العمل من 15 حلقة فقط، ويقوم ببطولته الفنانة مي عمر وأحمد زاهر، وتجسّد الفنانة مي عمر شخصية «نعمة» الذي تعمل محامية لتدور أحداثه في إطار الاجتماعية والتشويق، والعمل من إخراج محمد سامي.

مسلسل «الساعة 5»

يستعد الفنان آسر ياسين لطرح ذلك العمل خلال السباق الرمضاني المُقبل ليتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثهم في إطار الغموض والتشويق كما أنه من المقرر أن تشاركه البطولة الفنانة عائشة بن أحمد، والعمل من إخراج هاني خليفة.

مسلسل «فراولة»

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد الذي يتمّ عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويشاركها البطولة مصطفى خاطر، كما أنَّه من إخراج مروان عبدالمنعم ومحمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداثه في إطار الـ15 حلقة.

مسلسل «بابا جيه»

بدأ أكرم حسني تصوير مسلسل «بابا جيه» الذي يتكون من 15 حلقة ليُعرض في شهر رمضان المُقبل، ومن الأبطال الذين وقع عليهم الاختيار الفنانة نسرين أمين والمخرج خالد مرعي وهو من تأليف وائل حمدي.

مسلسل «صيد العقارب»

حسمت الفنانة غادة عبدالرازق قرارها من التواجد في المارثون الرمضاني لعام 2024 لتشارك بعمل مكون من 15 حلقة إلى جانب الفنان محمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل «صلة رحم»

وكشف مخرج مسلسل تامر نادي ان هذا العمل مكون من 15 حلقة ومن تأليف أحمد أبوزيد كما ان حلقاته تدور في إطار اجتماعي ممزوجاً بالتشويق والإثارة، ومن الأبطال المُفترض ان يقدموا هذا العمل الفنانة ريهام عبدالغفور وإياد نصار ليكون هذا هو العمل الثاني الذي يجمعهم بعد مسلسل «وش وضهر».

مسلسل «مسار إجباري»

يجتمع الفنان عصام عمر وأحمد داش في مسلسل بعنوان «مسار إجباري» المكون من 15 حلقة في شهر رمضان 2024، وهو من إخراج نادين خان وتأليف باهر دويدار، كما أن هذا العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويُعد فرصه للنجوم الشابة في أخذ دور البطولة وذلك من خلال دعم الشركة المتحدة لتلك المواهب الناشئة.

مسلسل «عتبات البهجة»

يقدم الدكتور يحيى الفخراني مسلسلاً في شهر رمضان المُقبل وذلك بعد غياب عن الساحة الدرامية لمدة عامين، إذ أنَّ آخر أعماله الرمضانية هو مسلسل «نجيب زاهي زركش» الذي تمّ عرضه في رمضان عام 2021، وتدور أحداث «عتبات البهجة» هذا العمل في إطار اجتماعي إنساني، إذ يجسد فيه دور الجد وأحفاده، كما تدور الأحداث أيضاً حول رحلة عبر الزمن المأخوذة من رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد ليقدم ذلك العمل في 15 حلقة فقط، من إخراج مجدي أبو عميرة، وبذلك يكون التعاون الثالث بينهما بعد مسلسل «جحا» عام 2002 و«يتربى في عزو» عام 2007.