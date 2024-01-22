موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في شمال سيناء

تستعد منطقة شمال سيناء الأزهرية، لختام امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية، دون تسجيل أية شكاوى طوال مدة الامتحانات، وشهدت اللجان هدوءًا واستقرارًا خلال فترة انعقادها، بمتابعة وتعليمات الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، ومحمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية غدًا

وأعلنت المنطقة الأزهرية اليوم في بيان، انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، غدًا الثلاثاء، والبدء في أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

بدوره، ذكر ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات، أنّ عدد طلاب الشهادة الابتدائية 730 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية، 613 طالبًا، وأنّ أعمال التصحيح ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وكانت المنطقة الأزهرية، قد أعلنت أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ستعلن الأربعاء أو الخميس المقبل، على موقع المنطقة الأزهرية، موضحة أنّ عمليات التصحيح والمراجعة تمتد لـ3 أيام.