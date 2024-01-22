«شنايدر إلكتريك» تبحث تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع مسؤولي شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، برئاسة سيباستيان رييز رئيس الشركة لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة.

وبحث الجانبان تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية خلال الفترة المقبلة، للتوسع في تزويد التجمعات البدوية بالكهرباء واستخراج المياه وكذلك التوسع في إنشاء الصوب الزراعية من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار حرص شنايدر إلكتريك على تنمية المجتمعات المحلية.

حضر اللقاء كلا من اللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية، ومنى سمير الرئيس الحالي لقطاع الشؤون الحكومية وشؤون كبار العملاء في شركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وأسماء الشيمي مسؤول الاستدامة بالشركة.

إقامة مركز للتدريب على حلول التكنولوجيا والطاقة الشمسية

وخلال المقابلة، تم مناقشة مجموعة من المقترحات، من ضمنها إقامة مركز للتدريب على حلول التكنولوجيا والطاقة الشمسية، وتحقيق الاستدامة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بالحديقة المركزية، حيث تمتد الشراكة الاستراتيجية بين شنايدر إلكتريك ومحافظة جنوب سيناء منذ 7 سنوات نجحت خلالها الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع التي تدعم الاستدامة ومكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وعلى رأس تلك المشروعات أول مشروع استخراج المياه باستخدام حلول الطاقة الشمسية لأغراض الري والشرب بوادي سيلفا برأس سدر، إضافة إلى مشروع إنارة قرية «أبو غراقد» بمدينة أبو رديس، من خلال استخدام أحدث حلول الطاقة الشمسية، فضلاً عن تقديم حلول لاستخراج مياه الآبار بالطاقة الشمسية بالمحافظة.

تعزيز التحول الأخضر والطاقة النظيفة

وعلى هامش اللقاء، صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء:«تولي المحافظة اهتماما وثيقا لتعزيز التحول الأخضر والطاقة النظيفة خاصة مع تحول مدينة شرم الشيخ لأول مدينة خضراء في مصر. ونثمن جهود شركة شنايدر إلكتريك لدعم هذا التوجه لدى المحافظة من خلال تزويد عدد من التجمعات البدوية بالطاقة الشمسية صديقة للبيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ الشكر لقيادات الشركة وللمهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الشئون الحكومية السابق على دوره البناء في تعزيز الشراكة بين المحافظة، وشركة شنايدر إلكتريك والمساهمة في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية بمدن المحافظة.

وذكر سيباستيان رييز رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: «التعاون مع محافظة جنوب سيناء نموذجا مشرفا لشراكتنا الناجحة مع الحكومة المصرية، ونفخر بتنفيذ مشروعات حققت التنمية المستدامة لأبناء المحافظة، ونجاح حلولنا في المساهمة لتحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة خضراء في مصر».

وأضاف: «ملتزمون بمواصلة جهودنا التنموية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات البنية التحتية بالمحافظة لتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة».