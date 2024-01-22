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انهيار الفنان أحمد عبد الله أثناء دفن جثمان والده (فيديو)

كتب:

ضحى محمد
01:39 م | الإثنين 22 يناير 2024
أحمد عبد الله

أحمد عبد الله

دخل الفنان أحمد عبد الله في حالة انهيار شديدة، أثناء دفن جثمان والده الحاج عبدالله الشحات عبد السميع الجنايني، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

جنازة والد الفنان أحمد عبد الله

وغاب عن الجنازة الفنانين، وظل أحمد عبد الله يردد كلمة «ربنا يرحمه ويغفر له»، ولم يستطع تمالك دموعه أثناء تشييع مراسم الجنازة من مسقط رأسه في مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية بعد صلاة الظهر.

آخر أعمال الفنان أحمد عبد الله

وظهر الفنان أحمد عبدالله خلال مسلسل «جعفر العمدة، ويستعد للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024 بمسلسلي «بيت الرفاعي» و«حق عرب».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وجمع «جعفر العمدة» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، بينهم: محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد فهيم، عصام السقا، مي كساب، إيمان العاصي، زينة، منذر رياحنة، أحمد داش، وطارق النهري، إضافة إلى غيرهم من النجوم.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.