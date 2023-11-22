أحمد عبد الله يكشف أهمية الصناديق العقارية ودورها في تعزيز الاستثمارات

أكد أحمد عبد الله عضو غرفة التطوير العقاري، وعضو مجلس العقار المصري، أهمية تفعيل منظومة الصناديق العقارية؛ نظرًا لتأثيرها ودورها في تنشيط ودعم حركة السوق العقارية التي تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة.

وأشاد أحمد عبد الله، خلال لقائه على قناة صدى البلد؛ بالأداء والدور الذي تلعبه الحكومة في دعم هذا الملف، إذ منحت المطورين العقاريين عدة مميزات وتسهيلات ساعدتهم لاستكمال عملهم؛ وأبرزها اعتبار أن المشروع قد انتهى حال تنفيذ نسبة 80% منه، بما يعني أن المطور لن يكون مضطرًا لشراء مدة زمنية إضافية من الحكومة لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن هناك حزمة مختلفة من القرارات التي أصدرتها الحكومة للتيسير وتحسين مناخ الاستثمار بالسوق العقارية في مصر، ومنها تثبيت أسعار الفائدة لمدة عامين وتطبيق علاوة الحجوم بالمشروعات العقارية دون تكلفة إضافية على الشركات.

القرارات تمكن المطورين من مواجهة تحديات السوق

وأوضح أن هذه القرارات ستمكن المطورين من مواجهة تحديات السوق التي شهدتها مؤخرا، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية الترويج للسوق المصرية ككل في الخارج وإبراز كل ما تتميز به فى مختلف القطاعات، والتسويق لكل منطقة بمفردها سواء الساحل الشمالي أو البحر الأحمر لدعم تصدير المطورين، مضيفًا: «الترويج للسوق المصرية بالخارج ورقة رابحة وعائدها سيكون على كل القطاعات الأخرى».

كما أكد أهمية تكنولوجيا العقارات ودورها في فتح فرص واعدة أمام مستقبل المدن الجديدة، موضحًا أن الاستثمار في المدن الذكية قد يكون مكلفًا، ولكن هذه التكلفة يتم تعويضها مستقبلا خاصة وأنها تعمل على توفير ما يقرب من 30% من تكلفة الصيانة وكذلك عمليات التشغيل.