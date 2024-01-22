تفاصيل مشروع مستشفى طنطا الجديد في سبرباي.. 11 غرفة عمليات

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، موعد تشغيل مستشفى طنطا الجديد والذي يتم إنشاؤه في سبرباي، ليكون بديلا عن مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وذلك في إطار دعم الدولة لقطاع الصحة وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بأفضل مستوى متميز.

وأوضح محافظ الغربية، أن مستشفى طنطا الجديد في سبرباي، ضمن عدد من المستشفيات داخل محافظة الغربية التي يتم إنشاؤها من أجل خدمة المواطنين في المحافظة والمحافظات المجاورة.

تخصصات مستشفى طنطا الجديد

وقال «رحمي»، إن مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة، إلى جانب أقسام طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة.

موعد تشغيل مستشفى طنطا الجديد

وأعلن محافظ الغربية عن موعد تسليم المستشفى إلى وزارة الصحة وبدء تشغيله بشكل رسمي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وصلت نسبة الإنجاز في مستشفى طنطا الجديد في سبرباي إلى 91 %، ويكون جاهز خلال هذا العام لدخول الخدمة بديلة عن مستشفى المنشاوي العام.