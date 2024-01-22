رئيس الصومال: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تسببت في مشكلات كبيرة

قال رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ محمود، إنّ مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال أحدثت العديد من المشكلات وغيرت البيئة بأكملها.

وأضاف خلال لقاء خاص بشاشة قناة القاهرة الإخبارية: «قبل الأول من يناير عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم كان الوضع داخل البلاد جيدا جدا وكانت هناك مفاوضات وحوار مستمر بين الصومال وأرض الصومال لإعادة توحيد البلاد، ومن حيث المبدأ كنا قريبين جدا من عقد صفقة».

وتابع: «لسوء الحظ تدخلت الحكومة الإثيوبية في الوضع خلال أسبوع وأقنعوا قيادة أرض الصومال بأنّهم يستطيعون تقديم الاعتراف بها».