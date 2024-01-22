«القومي لثقافة الطفل»: تنظيم حفلات توقيع للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

قال محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 55 برئاسة أحمد بهي الدين، حضرت برنامجا ثقافيا وفنيا حاشدا بكل الفئات العمرية خاصة الأطفال.

وأضاف «ناصف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا »، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن البرنامج يتضمن 4 أركان أساسية، هي الركن القولي والركن التفاعلي وركن الورش الفنية والفنون التشكيلية وركن العروض الفنية على المسارح الكبيرة المفتوحة.

وأشار إلى أن الطفل سيجد في معرض الكتاب وجبة دسمة للغاية بعدما يشتري الكتب، إذ سيجد هذه الأنشطة في جناح الطفل، ومجموعة من البرامج المهمة للغاية التي سيسعد بها.

ولفت إلى أنه سينظم حفلات توقيع للأطفال، وهذا النشاط بدأ منذ الدورة السابقة، كأول معرض كتاب يكون به حفلات توقيع منظمة للأطفال وللكتب الصادرة من الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وهذه سلسلة المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المركز القومي للثقافة تصدر سنويا إلى 12 طفلا في الآداب والشعر والقصة والمسرح.