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«مطار القاهرة» يحتفي باستقبال أولى رحلات شركة طيران صينية بتقليد رش المياه

كتب:

أيمن حمزة
08:01 م | الإثنين 22 يناير 2024
جانب من الحدث

جانب من الحدث

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، استقبال أولى رحلات شركة هاينان الصينية «Hainan Airlines»، قادمة من مطار شينزين الصيني، وفق بروتوكول أول رحلة تهبط بالمطار بتقليد رش المياه على الطائرة، تعبيرًا عن الاحتفال بوصول رحلتها الأولى.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، في بيان، أنه تقرر قيام شركة «Hainan Airlines» بتسيير 12 رحلة شهريًا، على أن تقلع أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بين القاهرة والصين.

وفي غصون ذلك، أعلن ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، أن السوق المصري واعد لأي شركة طيران، ويتمتع بموقع فريد بين دول العالم، كما أنه لم يتأثر على الإطلاق رغم الأحداث الجارية في الدول المجاورة، ومازال يعمل بكفاءة كبيرة، وبكامل طاقته، وهناك جديد دائمًا في كل يوم.

وكشف «ريتشارد تان»، عن فتح خطوط طيران جديدة لجذب السياحة والركاب إلى جميع المطارات لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت مؤخرًا في نقل مليون و250 ألف راكب على متن 9500 رحلة طيران، وتستهدف مضاعفة عدد الركاب خلال العام الجاري، خاصة أن تطوير المطارات وزيادة قدرتها الاستيعابية بشكل كبير، يدعم نمو حركة السفر والطيران حول العالم، كما يحفز على فتح خطوط جديدة، وتحديث الأسطول الجوي ما يساعد على زيادة الإقبال والسفر من وإلى جميع المطارات المصرية، خاصه مطارات الجذب السياحي مثل الغردقة وشرم الشيخ، والأقصر وأسوان وغيرها من المطارات الهامة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.