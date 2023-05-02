تقرير دولي: المطارات المصرية استقبلت 38 مليون مسافر خلال 2022

أعلن تقرير صادر عن المجلس الدولي للمطارات، نجاح المطارات المصرية في استقبال نحو 38 مليون راكب خلال العام الماضي، وجاء مطار القاهرة الدولي في مقدمتها محققا رقما قياسيا لأول مرة منذ إنشائه، بفضل قيادات الوزارة بقيادة الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق، والطيار يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وآخرين.

وإستقبل مطار القاهرة الدولي حوالي 20 مليون و10 آلاف راكب خلال العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 76٫3 % عن عام 2021، بينهم نحو 16 مليون و452 ألف راكب أجنبى خلال 2022 بزيادة قدرها 76%، ومتجاوزا أعداد المسافرين به قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة خلال عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 5٫4 %، واستقبل ميناء القاهرة الجوي، نحو 322 ألف طن بضائع، متنوعة مابين زراعية وصناعية وخلافه، فيما بلغت حركة الطائرات ذاتها حوالى 164 ألف حركة جوية بزيادة 46 % عن عام 2021.

مطار القاهرة الدولي يستقبل حوالي 20 مليون و 10 آلاف راكب خلال العام الماضي 2022

وأوضح التقرير، أن مطار القاهرة الدولي هو المطار «الوحيد» في القارة السمراء، والذي حقق تعافياً كاملا عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في حركة المسافرين وتخطى بالفعل كل مستويات ماقبل الجائحة.

وجاء مطار القاهرة الدولي فى المركز الثاني بالقارة السمراء بمتوسط 164 ألف حركة طائرات بزيادة 46 %، وذلك بعد مطارات «أورتامبو بجنوب أفريقيا، والذي جاء في المركز الأول مسجلاً نحو 175 ألف حركة جوية.

فيما احتل مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر جنوب غرب شرق مصر المركز الخامس ضمن قائمة أفضل عشر مطارات إفريقية، حيث استقبل نحو 7 ملايين و 164 ألف راكب بزيادة قدرها 46% عن عام 2021، من بينهم 6 ملايين و545 ألف راكب أجنبى، فيما بلغت حركة الطائرات 49 ألف و692 حركة إقلاع وهبوط، وتصدر مطار شرم الشيخ قائمة أفضل مطارات الجذب السياحى فى بقارة إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين، حيث إستقبل نحو 4 مليون و 580 ألف راكب من بينهم نحو 3 ملايين و709 آلاف سائح أجنبى، وبلغت حركة الطائرات نحو 34 ألف و608 حركات اقلاع وهبوط.

مطار برج العرب الدولي يستقبل مليون و733 ألف مسافر

وأفاد التقرير بأنه بالنسبة لمطار برج العرب الدولي، فقد استقبل حوالى نخو مليون و733 ألف مسافر، غالبيتهم من محافظات الوجه البحرى، ونحو 900 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الطائرات نحو 17 ألف و400 حركة، فيما أستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب شرق مصر، نحو مليون و537 ألف سائح، وبلغت حركة رحلات الطائرات نحو 10 آلاف و130 حركة، و استقبل مطار الأقصر الدولى، نحو مليون و17 ألف راكب، وبلغت حركة الرحلات نحو 11 ألف و307 حركات.

مطار أسوان الدولي يستقبل 759 ألف مسافر معظمهم من السائحين ومواطني الوجه القبلي

واستقبل مطار أسوان الدولي أقصى جنوب مصر، نحو 759 ألف مسافر معظمهم من السائحين، ومواطني محافظات جنوب مصر بالوجه القبلي، فى حين بلغت حركة الطائرات نحو 8 إلاف و656 رحلة جوية، وتلاهم مطار سوهاج الدولى نحو 708 آلاف راكب، ونحو 6 آلاف و 420 حركة إقلاع وهبوط من مطار سوهاج الدولي لمختلف دول العالم.