دينا تغادر مؤتمر «عادل مش عادل» بسبب ارتباطها بإحياء حفل زفاف

حرصت الفنانة دينا، على حضور المؤتمر الصحفي لفيلم «عادل مش عادل»، المقام حاليًا في أحد الفنادق بمنطقة مصر الجديدة.

دينا تغادر مؤتمر فيلم «عادل مش عادل»

فاجأت «دينا» الحضور بعد إجابتها على السؤال الأول، بتركها المؤتمر الصحفي، بسبب ارتباطها بإحياء حفل زفاف، في أحد الفنادق بمنطقة القاهرة.

وعن سبب اتجاهها للمشاركة في أعمال سينمائية، قالت «دينا»: «أنا بحب السينما، ولا أتردد للمشاركة في الأفلام، إذا كان العمل والسيناريو جيد».