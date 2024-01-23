30 مجمع خدمات زراعية لخدمة المواطنين بسوهاج.. اعرف التفاصيل

كشف الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، عن وجود 30 مجمعا للخدمات الزراعية، موزعة على قرى ومراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الزراعية المختلفة سواء الخاصة بالأراضي أو للمحاصيل.

أعمال المجمعات الخدمية بسوهاج

وأوضح وكيل زراعة سوهاج أن أعمال المجمعات الخدمية الزراعية تشمل:

- أعمال الحيازات.

- صرف مستلزمات الإنتاج ووحدة الإرشاد الزراعي.

- تقديم أهم التوصيات للمزارعين بأهم الأصناف عالية الإنتاج المقاومة للأمراض.

خدمات وحدة الطب البيطري

وأضاف «دياب»: «كما يوجد بمجمع الخدمات الزراعية وحدة الطب البيطري لفحص وعلاج المواشي من الأمراض التي تصيبها وإعطاء التحصين اللازم لمقاومة تلك الأمراض، فضلا عن وجود وحدة لتجميع الألبان بالمجمع وحفظها لحين تسويقها وتوزيعها على المصانع».

بدء العمل بالمجمعات الزراعية

وأكد وكيل زراعة سوهاج، أن محافظة سوهاج تعتبر من أكبر المحافظات التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتماما كبيرا بتحديث البنية التحتية بها خاصة فيما يتعلق بالعملية الزراعية.

وأفاد بأن جميع هذه المجمعات بدأ العمل بها بالفعل لتقدم الخدمة للمزارعين حاليا، وهي ضمن مشروع مصر القومي «حياه كريمة» المبادرة الرئاسية التي تهدف لتطوير الريف المصري.