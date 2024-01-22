أعلى 10شهادات ادخارية في البنوك المصرية.. بعائد شهري يصل إلى 22%

تقدم البنوك المصرية أنواعاً مختلفة من الشهادات الادخارية بعائدات مرتفعة، ودوريات صرف متنوعة، ونرصد في السطور التالية أعلى 10 شهادات في البنوك المصرية بعائد ثابت ويصرف شهريًا، ولمدة الـ3 سنوات، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية.

شهادة بريميم من البنك التجاري الدولي

يوفر البنك التجاري الدولي CIB، شهادة بريميم بعائد 22% والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.

شهادة المتميزة بلي من بنك تنمية الصادرات

يتيح بنك تنمية الصادرات شهادة الـ21%، بحد أدنى للشراء مليون جنيه.

شهادة بلس من البنك التجاري الدولي

توفر شهادة بلس من البنك التجاري الدولي عائد 21%، والحد الأدنى للشراء مليون جنيه.

الشهادة المتميزة من البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي الشهادة المتميزة بعائد 20%، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

شهادة بريم من البنك التجاري الدولي

شهادة بريم من البنك التجاري الدولي بعائد 20%، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

شهادة بريميم من البنك الأهلي المتحد

يتيح البنك الأهلي المتحد شهادة بريميم بعائد 20%، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية من بنك المشرق

يوفر بنك المشرق الشهادة الثلاثية بعائد 19.5%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد 19%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية المميزة من بنك قناة السويس

يتيح بنك قناة السويس الشهادة الثلاثية المميزة بعائد 19%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة أوائل من بنك قطر الوطني الأهلي

يوفر بنك QNB، شهادة أوائل بعائد 19%، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.