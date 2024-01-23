108 آلاف طالب بالإعدادية في الدقهلية يؤدون امتحاني الهندسة والتربية الفنية اليوم

توافد 108 آلاف و377 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية إلى لجان مدارس محافظة الدقهلية لتأدية امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية، لمدة 4 ساعات بواقع ساعتين لكل مادة، ويأتي ذلك وسط تشديدات أمنية حفاظا على أمن وحياة الطلاب أثناء دخولهم اللجان الامتحانية.

غرفة العمليات المركزية تباشر عملها منذ الصباح الباكر بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان صحفي، على أن غرفة العمليات المركزية داخل مديرية التربية والتعليم تباشر عملها منذ الصباح الباكر وعلى مدار اليوم واستمرار عملها طوال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة سير العملية الامتحانية ومجريات الأوضاع داخل اللجان والتدخل السريع في حال مشكلة تواجه الطلاب أو اللجان والعمل على حلها في أقصى سرعة ممكنة وتذليل العقبات والصعوبات أمام الطلاب والطالبات.

عدم وجود أي مشكلة داخل اللجان بالدقهلية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه حتى الآن لم ترد إلى غرف العمليات سواء المركزية أو الفرعية في كافة الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الدقهلية أي شكوى أو مشكلة داخل اللجان، وهناك متابعة مشددة ومستمرة للاطمئنان على وصول أوراق الأسألة في معادها المحدد داخل اللجان ومنع دخول الهواتف المحمولة تصديا لأي محاولات للغش.