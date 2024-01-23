هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024 تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء بنحو جنيهين خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت في المزرعة نحو 66 جنيهًا للكيلو و73 جنيهًا للمستهلك مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس في المزرعة 68 جنيهًا و75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23 -1-2024 في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المعلن من بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

- أسعار الفراخ البيضاء 66 جنيهًا في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس 68 جنيهًا، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 73 جنيهًا مقارنة بأمس 75 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البلدي

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 إلى نحو 79 جنيهًا في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024 بنحو 104 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 19 جنيهًا.

- بط فرنساوي 33 جنيهًا.

- بط مولار 46 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 46 جنيهًا.

- كتكوت ابيض شركات 27 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 9 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 12.5جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 24 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 18 جنيهًا.