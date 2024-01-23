«النقل» تكشف آخر تطورات محطة جلبانة ضمن تطوير خط «الفردان- بئر العبد»

رصدت وزارة النقل، أعمال تطوير محطة جلبانة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط «الفردان- بئر العبد»، وفق مواصفات ومعايير عالمية، في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية سواء بتجديد وتطوير المحطات أو تطوير الخطوط نفسها، ومن ضمنها ربط سيناء بالقاهرة الكبرى من خلال شبكة سكك حديدية.

تظهر الصور التي نشرتها وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أعمال تطوير المحطة بداية من الواجهة الخارجية لها، ثم ممرات دخول وخروج الركاب وصولاً إلى رصيف المحطة.

شبابيك التذاكر

وضمن أعمال التطوير تحديد مسارات مُعينة لمرور الركاب ودخولهم إلى شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، كما تظهر الصور أيضا أعمال تطوير الأرصفة «ذهابا وإيابا» وتحديد أماكن مُعينة لانتظار الركاب القطارات.

التشغيل التجريبي لمحطة جلبانة

ويأتي تنفيذ تطوير المحطة، ضمن تطوير خط «الفردان - بئر العبد»، والذي شهد وصول قطاري سكك حديدية، أحدهما ركاب والآخر بضائع لبدء التشغيل التجريبي لكوبري الفردان الرابط بين غرب وشرق القناة وصولا لمحطة القنطرة شرق ثم جلبانة ثم بئر العبد.

أعمال التشغيل التجريبي للقطارات تتم دون ركاب، وذلك لكشف جودة السكك الحديدية وحركة القطارات عليها والتدخل لحل أي مشكلات يمكن أن تظهر خلال عملية التشغيل.