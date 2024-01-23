«الأرصاد» تحذر من انخفاض الحرارة اليوم.. العظمى على القاهرة تسجل 19 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، بداية من الأمس، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 19 درجة مئوية، مشيرة إلى تأثر البلاد امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما يساعد في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة»، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل.

سقوط أمطار متوسطة

وأشارت إلى سقوط أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما أن الأجواء سوف تكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، بينما تصل إلى حد الصقيع، في مناطق بوسط سيناء والوادي الجديد، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة الأحوال الجوية يوميا.

اعتدال سرعات الرياح

ولفتت إلى اعتدال سرعات الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط، منوهة بتواصل الأجواء الشتوية مع سقوط الأمطار حتى بداية الأسبوع المقبل، موضحة: «طقس غير مستقر على غرب البلاد يمتد إلى باقي الأنحاء اعتبارا من الثلاثاء».