أوكرانيا: أسقطنا 21 مسيرة روسية صباح اليوم كتب: نرمين عفيفي 10:35 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024 الحرب الروسية الأوكرانية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ أوكرانيا أعلنت إسقاط 21 مسيرة من أصل 41 أطلقتها روسيا تجاه أراضيها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تلقت أجهزة دفاعية متطورة من الغرب تحسبا لانتخاب ترامب.. واشنطن تخطط لإمداد أوكرانيا بأكبر مساعدات قبل 2025 أوكرانيا تقصف دونيتسك 43 مرة خلال يوم.. وبوتين يستعد لزيارة كوريا الشمالية مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يسخر من ترامب بسبب أوكرانيا.. ماذا حدث؟ موسكو تعلن السيطرة على قرية كراخمالنويه شرقي أوكرانيا أوكرانيا روسيا بقلم نرمين عفيفي