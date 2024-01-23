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أوكرانيا: أسقطنا 21 مسيرة روسية صباح اليوم

كتب:

نرمين عفيفي
10:35 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ أوكرانيا أعلنت إسقاط 21 مسيرة من أصل 41 أطلقتها روسيا تجاه أراضيها.

 

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