تفاصيل خطة تطوير قطاع الكهرباء في المنوفية.. تكلفتها 120 مليون جنيه

كشفت شبكات قطاع كهرباء محافظة المنوفية، عن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2023م، والذي بدأ من شهر يوليو الماضي 2023 ويستمر حتى شهر يوليو المقبل 2024.

خطة تطوير قطاع كهرباء المنوفية 2024

وقال المهندس حاتم طعيمة رئيس شبكات قطاع الكهرباء بالمنوفية، إن التكلفة بلغت 120 مليون جنيه، ويجري إنفاقها لتطوير وتحسين أداء شبكات توزيع الطاقة الكهربائية لضمان جودة الخدمة واستقرار التيار الكهربي لدى المشتركين.

وتابع «طعيمة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسي والأساسي الذي نسعى دائما إلى تحقيقه هو تطوير وتحسين أداء شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكة وزيادة سعتها لاستقبال مشتركين جدد مواكبة لمشاريع التطوير في كافة المجالات.

مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة

وأكد رئيس شبكات قطاع الكهرباء، أن موعيد تخفيف الأحمال الجديدة في الكهرباء، تبدأ من الساعة 2 وحتى الساعة 5 مساء لمدة 3 ساعات فقط، بالإضافة إلى وجود مناطق لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم وهم الفئة التي كانت تنقطع عنهم الكهرباء من الساعة 11 وحتى الساعة 2 مساء في السابق.