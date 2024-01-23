بعد جولدن جلوب.. «Anatomy of a Fall» يحصد 3 جوائز في «لوميير» الفرنسي

حصد فيلم «Anatomy of a Fall» للمخرجة جوستين تريت، والمنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي، نصيب الأسد من الجوائز في حفل توزيع لوميير الـ29، وهي المعادل الفرنسي لجوائز «جولدن جلوب»، حيث حصل على ثلاث جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثلة للنجمة ساندرا هولر.

بينما خسرت جوستين تريت جائزة أفضل مخرج، أمام توماس كايلي عن الدراما العائلية الخارقة للطبيعة «The Animal Kingdom»، لكنه حصل على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم «Anatomy of a Fall»، وتقاسمتها مع الكاتب المشارك آرثر هراري، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وفاز آرييه ورثالتر بجائزة أفضل ممثل عن دور البطولة في فيلم الدراما «The Goldman Case» للمخرج سيدريك كان. حصلت إيريس كالتنباك على جائزة أفضل فيلم أول عن أول ظهور لها بعنوان «The Rapture».

تفاصيل فيلم «Anatomy of a Fall»

عُرض«Anatomy of a Fall» لأول مرة في مهرجان كان العام الماضي، حيث فاز بجائزة السعفة الذهبية، كما فاز بجائزتي جولدن جلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل سيناريو، وتم ترشيحه لسبع جوائز «بافتا»، بما في ذلك أفضل فيلم.