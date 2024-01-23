بعد تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف عقوبة المتورطين

حدد قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات، عقوبة تداول وتسريب الامتحانات، خاصة بعد مزاعم تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء، والتي تحقق فيها وزارة التعليم حاليا، إذ زعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، تداول الامتحان بمدارس محافظة الجيزة، والذي يُعقد ورقيًا في المدارس وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية

ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم، فإن غرفة العمليات المركزية تتابع حاليا سير العملية الامتحانية، وتحقق في تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث ظهرت الصور المزعومة بعد بدء الوقت الفعلي للامتحان وتوزيع الأوراق الخاصة بالأسئلة على الطلاب باللجان الامتحانية.

بمجرد التحقق من الصور المزعومة، والتأكد من صحتها، سيتم ضبط المتورطين في تداول امتحان العلوم، بحسب مصدر بوزارة التربية والتعليم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات، وتشمل العقوبات وفقا للقانون على «الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، فضلا عن حرمان الطالب من أداء الامتحان».