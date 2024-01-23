تعرف على أعلى 3 عوائد للشهادات الادخارية في مصر قبل اجتماع «المركزي»

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أول اجتماع في العام الجديد 2024، يوم 1 فبراير المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة، سواء بالتثبيت أو رفع السعر.

ونرصد في السطور التالية أعلى 3 شهادات ادخارية في الوقت الحالي قبل اجتماع البنك المركزي المصري، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

أعلى 3 شهادات قبل اجتماع «المركزي»

يقدم أكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات بعائد 27% يصرف نهاية العام، وعائد 23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها.

ويتيح البنكان على شهادتي الـ27% والـ23.5%، الاقتراض بضمان الشهادات وإصدار بطاقات ائتمان، وسيكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتسابه من اليوم التالي من تاريخ الشراء.

شهادة بريميم من البنك التجاري الدولي

ويوفر البنك التجاري الدولي CIB، شهادة بريميم بعائد 22% لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه، ومضاعفات الـ1000جنيه، والعائد ثابت طوال المدة.

ويمكن الاقتراض بضمان شهادة بريميم وفقًا لشروط البنك، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.