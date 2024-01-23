4 مبادرات لبيع السلع بأسعار مخفضة في حي الجناين بالسويس

يشهد حي الجناين في محافظة السويس، تنفيذ 4 مبادرات لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تخفيفًا على المواطنين.

تنفيذ وتجهيز 4 مبادرات

قال اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، إن قرى حي الجناين تشهد تنفيذ 4 مبادرات لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، في قرى «العمدة وعامر والشلوفة ووشندورة»، لتعم الاستفادة على المواطنين، موضحاً أنه جرى التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية علي تنفيذ تلك المبادرات تبعاً في القري ذات الكثافة السكانية.

متابعة الحر للتنفيذ

واشار رئيس حي الجناين، أن هناك تعليمات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتوفير مختلف السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتاً أنه تم بالفعل تنفيذ احدي المبادرات بقرية العمدة، توفر اللحوم ومنتجاتها من اللحوم المفرومة والسجق وغيرها بأسعار مناسبة مؤكداً انه يتم تجهيز اطلاق باقي المبادرات خلال الأيام الجارية، وفق نظام معمول به داخل نطاق الحي.

أسعار اللحوم في المبادرات

وجاءت الأسعار في مبادرة قرية العمدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لكل كيلو، كالتالي:

- العجالي الكبير 280 جنيها

- الكندوز الصغير 300 جنيه

- اللحم المفروم 280 جنيهًا

- اللحوم الجملي 280 جنيها

- السجق 150 جنيهًا.