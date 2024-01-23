«عبد العال» يتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية

عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة، وإبراز الوجه الجمالي لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

نسب تنفيذ المشروعات

واستعرضت اللجنة نسب تنفيذ المشروع والآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منه ووسائل استكمال أعمال شبكات المرافق مع العمل، على أن يتم ترميم المباني الأثرية بالتوازي مع مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية أن أعمال التطوير تجري في إطار المعايير الدولية للمناطق المعلنة كممتلك تراث عالمي لليونسكو ويتم التنفيذ على الطبيعة مع الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة والذي يعبر عن الحقبة التاريخية التي نشأ بها، ويعكس نمط وأساليب الحياة بهذه الفترة من التاريخ.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل بالمنطقة يسير بصورة جيدة طبقًا للجدول الموضوع لأعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

نقل طبيعة الأنشطة التي لا تناسب المنطقة

ويشارك في أعمال التطوير فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة، يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات، حيث سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذي تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.

وتتم أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.