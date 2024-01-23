سقوط أمطار خفيفة على وسط وشمال سيناء

تشهد مناطق وسط وشمال سيناء، هبوب رياح محملة بالأتربة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع زيادة الغيوم واختفاء الشمس بشكل تام.

وختفت شمس النهار مع بزوغ ساعات النهار الأولى، وانخفضت درجات الحرارة بشكل تام، وتساقطت بعض الأمطار الخفيفة بقرى وسط سيناء، والمناطق الساحلية بين العريش وبئر العبد.

انخفاض درجات الحرارة 4 درجات

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن درجات الحرارة انخفضت لأكثر من 4 درجات اليوم، لتسجل 17 درجة مئوية، مع توقعات ان تنخفض بمعدل آخر أوقات المساء.

وحذر المرصد المناخي أصحاب السيارات من السير بسرعة كبيرة على الطرق المحورية والرئيسية بين المدن، وجنوب العريش، وطريق الأوسط ومحاور مدن وسط سيناء، وطريق العريش القنطرة

تحذيرات لأصحاب السيارات بوسط سيناء

بدوره أكد مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء في بيان له، أن الأمور طبيعية لحتى اللحظات، وأن قسم الطوارئ يتابع تطورات الأوضاع، محذرا السائقين بتوخي الحيطة والحذر في المناطق القريبة من جبل الحلال والحمادات القريبة والهضاب، ومناطق القسيمة وطريق وادي العمر البرث، تحسبا لتواجد رمال زاحفة محتملة بنهر الطريق.