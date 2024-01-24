أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 24-1-2024.. «اعرفها بكام؟»

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء-1-2024 عن تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت نحو 74 جنيها للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 77 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 24 -1-2024 في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

- أسعار الفراخ البيضاء 65 جنيهًا في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس 68 جنيهًا، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 74 جنيهًا مقارنة بأمس 77 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البلدي

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-1-2024، إلى نحو 78 جنيها في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك، بنحو 96 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024 بنحو 103 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 126 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 18 جنيهًا.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 12.5 جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 23 جنيها.

- كتكوت فيومي وروزي 17 جنيها.

- بط فرنساوي 32 جنيها.

- بط مولار 45 جنيها.

- بط مسكوفي آر 45 جنيها.

- كتكوت أبيض شركات 27 جنيها.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.