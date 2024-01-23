«الأرصاد» تحذر من طقس الليلة: انخفاض درجات الحرارة وأمطار على القاهرة الكبرى

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وذلك على أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن يصاحبها سقوط الأمطار مع بداية ساعات الليل، بسبب امتداد المنخفض الجوي القادم من مسطح البحر المتوسط والمحمل بالسحب الممطرة.

أمطار متوسطة وخفيفة على القاهرة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي صادر عنها، إلى أن الأمطار التى ستشهدها القاهرة خلال الساعات المقبلة، ستكون بين خفيفة ومتوسطة، وذلك على أماكن متفرقة، كما تمتد إلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون غزيرة أحيانا على فترات متقطعة.

انخفاض الحرارة الصغرى

وأوضحت أنه خلال الساعات المقبلة، ستشهد عدد من المدن المصرية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة الصغرى على 8 مدن ومحافظات مصرية، إذ يسود طقس شديد البرودة، فى حين يتكون الصقيع في وسط سيناء والوادي الجديد وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة الصغرى المسجلة على 8 مدن مصرية

نخل 5

كاترين 3

الفيوم 9

بني سويف 9

المنيا 8

أسيوط 8

سوهاج 9

الوادي الجديد 7