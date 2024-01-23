19 سيدة يتنافسن على لقب الأم المثالية بالشرقية

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الشرقية، عن بدء العمل لاختيار وتحديد الأم المثالية بالمحافظة، ضمن مسابقة الوزارة المعلن عنها خلال الأيام الماضية والمتقدم لها 48 سيدة حتى الآن.

48 سيدة يتقدمن لمسابقة الأم المثالية

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التضامن، أن 48 سيدة تقدمن لمسابقة الوزارة «الأم المثالية» بالشرقية حتى الآن، لافتا إلى توافق شروط المسابقة على 19 سيدة منهن، موضحا أن الأمهات المتقدمات من الأم البديلة وذوي الهمم والأمهات عامة، وسيجري اختيارهن بكل نزاهة وشفافية دون تحيز، وذلك في مارس المقبل.

شروط الاشتراك في مسابقة الأم المثالية

جدير بالذكر أن الأمهات الراغبات في الاشتراك بمسابقة الأم المثالية عليهن تقديم أوراقهن إلى مديرية التضامن الاجتماعي، من بينها «قصة كفاح - بطاقة الرقم القومي - صور شخصية».

ويجري اختيار أما مثالية على مستوى الجمهورية، وأم مثالية على مستوى كل محافظة، وتكريمهن في مؤتمر يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.