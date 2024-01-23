محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من السفارة الهولندية لبحث جهود توصيل المساعدات لغزة

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، وفدا من السفارة الهولندية بالقاهرة برئاسة جينيرال ميرنا الملحق العسكري بالسفارة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

جهود مصر لإيصال الخدمات

ورحب المحافظ بالوفد الهولندي على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن المساعدات تصل لشمال سيناء عبر 3 مسارات، وهي الطريق البري والبحري عن طريق ميناء العريش، والجوي عن طريق مطار العريش.

وأكد المحافظ أن مصر تعمل مع جميع الأطراف لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين، مشددًا على أهمية تعاون جميع الأطراف والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع في الشرق الوسط.

موقف مصر ثابت من الأحداث

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى أن مواقف مصر ثابتة منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة العمل على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

دور مصر الكبير

بدورها، أشادت الملحق العسكري بالسفارة الهولندية بالقاهرة على الدور الكبير الذي تؤديه مصر لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، متمنية أن تنتهي الحرب الدائرة في قطاع غزة والتوصل لحل سياسي للأزمة الدائرة قريبًا.