«سيرة عثمان بن عفان» و«حقوق النساء في الإسلام» بجناح حكماء المسلمين بمعرض الكتاب

يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره كتاب «عثمان بن عفان»، بقلم محمد الصادق عرجون، من كبار علماء الأزهر الشريف، يتناول سيرة ثالث الخلفاء الراشدين، ضمن إصدارات مجلس حكماء المسلمين.

سيرة عثمان بن عفان

قال مجلس حكماء المسلمين، في بيان، إن الكتاب يسرد الوقائع التاريخية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ إذ يتناول الفصل الأول مولده ونشأته وإسلامه وإصهاره إلى رسول الله، وهجرته إلى الحبشة، وبعض خلائقه، وسخاءه وإنفاقه في سبيل الله، ومكانته في قريش ومكانته في الإسلام، وسيرته في خلافة الصديق وعمر، فيما يشتمل الفصل الثاني على قصة الشورى وبيعة عثمان بالخلافة.

وتحت عنوان «نفثة محزون»، كان الفصل الثالث من الكتاب، الذي تضمن الحديث عن صبر عثمان وشجاعته النفسية.

إصدرات جناح حكماء المسلمين بمعرض للكتاب 2024

ويواصل الفصل الرابع حكاية نوافذ الأحداث، من اعتماد السبائية على الدعاية والإذاعة، واحتجاج عثمان لبرِّه أهل بيته وقرابته، ووجه الحق في هذا البر، وتأسي عثمان برسول الله والشيخين.

ويناقش الفصل الخامس عزل سعد وابن مسعود عن الكوفة وتوليتها الوليد، ثم تولية سعد بن العاص على الكوفة وتولية عبد الله بن عامر على البصرة.

ويعرض الفصلان السادس والسابع قضايا التجنِّي على عثمان، وسيرورة أبي ذر إلى الربذة، فيما يحلِّل الفصل الثامن موقف عثمان في مقتل الهرمزان والتحقيق في مقتل عمر بن الخطاب.

منهج عثمان السياسي في خلافته

وتحت عنوان «بين علي وعثمان» يأتي الفصل التاسع من الكتاب، فيما يعرض الفصل العاشر جمع القرآن في عهد عثمان، والفرق بين جمع الصِّدِّيق وجمع عثمان، وموقف ابن مسعود من مصحف عثمان، ويتناول الفصل الحادي عشر الأخير من الكتاب منهج عثمان السياسي في خلافته.

كما يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024، كتاب «الاكتراث في حقوق الإناث»، بقلم الشيخ محمد بن مصطفى ابن الخوجة الجزائري، من كبار علماء الجزائر، تحقيق مجند أوإدير مشنان، الذي يتناول كثيرًا من قضايا المرأة، وبيان أحكامها وفق مبادئ الدين الإسلامي وأحكام شريعته.

ويشتمل الكتاب على قسمين؛ الأول: قسم الدراسة، وفيه يتناول المحقِّق التعريف بمؤلف الكتاب الشيخ الأستاذ ابن الخوجة، يسرد فيها سيرته الذاتية، وتكوينه العلمي، وآثاره العلمية، ومساره الوظيفي، وعمله الإصلاحي، ومكانته العلمية، ثم قدَّم المحقق دراسة مختصرة حول كتاب «الاكتراث» مبينًا فيها عنوانه، وتوثيق نسبته للمؤلف، وسبب تأليفه، وتاريخ الفراغ منه، وأهميته، والمصادر التي اعتمد عليها، ووصف النسخة المعتمدة في تحقيقه.

في حين يتناول قسم التحقيق، نص كتاب «الاكتراث» لابن الخوجة، الذي يشتمل على العديد من المباحث التي تتناول قضايا المرأة في التشريع الإسلامي؛ من أبرزها: الأمر بالزواج، حكم تعدد الزوجات، اشتراط العدل في تعدد الزوجات، الحكمة من تحريم الزنا، النهي عن التبتل، الاشتغال بالزواج مقدم على النوافل، من الحكم النفسيَّة والاجتماعيَّة للزواج، اختصاص المرأة ببعض الأحكام الشرعي، المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، المعاشرة بالمعروف، القوامة معناها وحكمتها، فضل النساء الصالحات القانتات، الحث على إكرام الزوجة والإحسان إليها، آداب الطلاق وحكمه وأنواعه وشروطه، حقوق المرأة المطلقة، حجاب المرأة والحكمة التشريعية من الاحتجاب، تعليم المرأة وسبق الأمة الإسلامية في المجال العلمي.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.