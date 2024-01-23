رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«لو أنت طبيب».. اعرف كيفية الحصول على قرض بدون إثبات دخل

كتب:

منة العشماوي
07:32 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
قرض الأطباء

قرض الأطباء

يقدم بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة، برامج متعددة للتمويل، من بينهم قرض خاص للأطباء، ولا يحتاج الشخص لتقديم مستند إثبات الدخل، لذا نرصد التفاصيل في السطور التالية، بحسب جدول برامج التمويل على الموقع الرسمي لشهر يناير 2024.

قرض الأطباء دون مستند إثبات دخل

الفئة المستهدفة للحصول على القرض من بنك التنمية الصناعية الأطباء البشريين، والحد الأقصى لقيمة القرض 750000 جنيه، وبالنسبة للحد الأدنى 50 ألف جنيه.

وبالنسبة للحد الأدنى لعمر العميل، يكون 30 عامًا، والحد الأدنى لمدة القرض 6 أشهر، والأقصى 7 سنوات.

مميزات قرض الأطباء من بنك التنمية الصناعية

وعن الحد الأدنى لمدة الخدمة في المهنة بحسب بنك التنمية الصناعية، عامين، ويتيح البنك إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر، ويمكن الحصول على قرض بحد منفضل.

ويقدم بنك التنمية الصناعة إمكانية فتح الحساب مجانًا، والإعفاء من عمولة خدمة الحساب، ومن الحد الأدنى لرصيد الحساب، ويوفر التأمين على الحياة مجانًا، ولا يوجد مصاريف استعلام.

اقرأ المزيد:

قسط على 30 سنة.. تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3% من بنك التنمية الصناعية

تفاصيل شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية.. «عائد يصل إلى 18.5%»

تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك التنمية الصناعية.. عائد يصل لـ18.50%

شهادة ادخارية من بنك التنمية الصناعية تحقق 117 ألف جنيه ربحا في يوم واحد

شهادة من بنك التنمية الصناعية بعائد 39.14%.. تمكنك من ربح 78 ألف جنيه
بقلم منة العشماوي