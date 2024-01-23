«لو أنت طبيب».. اعرف كيفية الحصول على قرض بدون إثبات دخل

يقدم بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة، برامج متعددة للتمويل، من بينهم قرض خاص للأطباء، ولا يحتاج الشخص لتقديم مستند إثبات الدخل، لذا نرصد التفاصيل في السطور التالية، بحسب جدول برامج التمويل على الموقع الرسمي لشهر يناير 2024.

قرض الأطباء دون مستند إثبات دخل

الفئة المستهدفة للحصول على القرض من بنك التنمية الصناعية الأطباء البشريين، والحد الأقصى لقيمة القرض 750000 جنيه، وبالنسبة للحد الأدنى 50 ألف جنيه.

وبالنسبة للحد الأدنى لعمر العميل، يكون 30 عامًا، والحد الأدنى لمدة القرض 6 أشهر، والأقصى 7 سنوات.

مميزات قرض الأطباء من بنك التنمية الصناعية

وعن الحد الأدنى لمدة الخدمة في المهنة بحسب بنك التنمية الصناعية، عامين، ويتيح البنك إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر، ويمكن الحصول على قرض بحد منفضل.

ويقدم بنك التنمية الصناعة إمكانية فتح الحساب مجانًا، والإعفاء من عمولة خدمة الحساب، ومن الحد الأدنى لرصيد الحساب، ويوفر التأمين على الحياة مجانًا، ولا يوجد مصاريف استعلام.