خطوات وكيفية الاستعلام عن قضية بالاسم إلكترونيا.. مش هتروح المجلس

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت الحكومة المصرية على تطبيق التحويل الرقمي في كل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، حتى يتمكنوا من إجراءها إلكترونيا، دون الحاجه إلى الذهاب لمقرات تلك الجهات والمؤسسات الحكومية حتى لإنهاء خدماتهم، زمن أبرز تلك الخدمات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيا، إذ يحتاج العديد من المواطنين إلى معرفة موقف القضية الخاصة بهم حتى يتمكنوا من معرفة الخطوات التالية التي يمكن إجراؤها.

وتحرص بوابة وزارة العدل على تقديم خدمة الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي، تنفيذا لخطة التحول الرقمي في الدولة، لمساعدة المواطنين على معرفة موقف القضايا لخاص بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية وخطوات الاستعلام عن قضية بالاسم وبالرقم القومي، من خلال بوابة وزارة العدل، وتتمثل الخطوات في التالي:

الاستعلام عن قضية بالاسم

هناك عدة خطوات يجب على الراغب في الاستعلام عن قضية بالاسم إجراءها إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الحاسوب، وجاءت تلك الخطوات كالتالي:

- في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع وزارة العدل من خلال البحث عنه عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنا.

- تظهر أمام الراغب في الاستعلام الصفحة الرئيسية الخاصة ببوابة وزارة العدل الإلكترونية، ليختار منها المواطن تلك الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية ، والتي توجد في أعلى الصفحة من جهة اليسار.

- ثم يتم اختيار تلك الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضايا الموجودة في الصفحة.

- يقوم الراغب في الاستعلام عن القضية الخاصة به بإدخال الرقم القومي في تلك الخانة التي يتم تخصيصها لذلك، وبعد إدخاله يجب على المواطن أن يتأكد من سلامة ذلك الرقم.

- ومن ثم، وبعد التأكد من سلامة الرقم القومي، يضغط المواطن أو المستعلم على أيقونة استعلام، لتظهر كافة المعلومات الخاصة بالقضية أمام المستعلم عنها.

كيف يمكن الاستعلام عن دعوى القضية إلكترونيا؟

ويمكن للمواطن الراغب في الاستعلام عن موقع دعوى القضية الخاصة به ، أن يقوم بذلك إلكترونيا دون الحاجه للتوجه لمجلس الدولة للاستعلام عنها، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

- يتم الاستعلام عن موقف دعوى القضايا من خلال الموقع الخاص بوزارة العدل أيضا، فيتم الدخول إليه.

- ويختار الراغب في الاستعلام عن موقع دعوى القضية خاصته بتحديد نوعية الدعوى ودرجتها الخاصة به سواء كانت استئناف أو نقد أو جزئية.

- ومن بعدها يقوم الراغب في الاستعلام باختيار المحكمة المقام بها الدعوى محل الاستعلام، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن الدعوى.

- وبعدها يتم إدخال نوع الدعوى المقامة والمراد الاستعلام عنها.

- ثم يتم إدخال تاريخ العام الذي تم إقامة الدعوى به.

- ومن بعدها يقوم الراغب في الاستعلام بالضفط على استعلام، لتظهر كافة البيانات الخاصة بموقف دعوى القضية التي تم إقامتها والتي تم الاستعلام عنها.

وهناك العديد من الخدمات الإكلترونية التي تقدمها بوابة وزارة العدل، وتتمثل في الآتي:

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

ولإجراء أي من تلك الخدمات التي يرغب بها المواطنين إلكترونيا، يتم الضغط على كلمة بدء الخدمة، ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في الدرجة، المحكمة، نوع الدعوى، الدائرة، تاريخ الجلسة.

كيف يمكن الاستعلام عن موقف القضايا عبر تطبيق وزارة العدل؟

وحرصت وزارة العدل على توفير تطبيق إلكتروني للمواطنين يمكن من خلال الاستعلام عن موقف القضايا خاصتهم، بعد أن يتم تحميله على الهاتف المحمول من جوجل بلاي، ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة.