ماذا يحدث بسوق الذهب؟.. «الشعبة» توجه نصائح للراغبين في الشراء

يشهد سوق الذهب، حالة من الزخم المصحوبة باهتمام الكثير من الأفراد، بمتابعة السوق، مع النشاط الذي يشهده خلال الفترة الحالية، بهدف استثمار مدخراتهم في المعدن الأصفر للحفاظ على أموالهم.

ويسيطر الاتجاه الصاعد على أسواق الذهب، مع التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرط الأوسط، من حروب وأزمات عالمية، حيث يعتبر المعدن الأصفر، ملاذا آمنا في وقت الأزمات.

نصائح شعبة الذهب للراغبين في الشراء

ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، نصائح شعبة الذهب للراغبين في شراء الذهب بمختلفة الأعيرة التي تباع في محلات الصاغة.

استثمار المدخرات

توضح شعبة الذهب، أن شراء الذهب بهدف الاستثمار، يجب أن يكون من المدخرات وليس بالأموال الخاصة بميزانية المعيشة، إذ يفضل عند الاستثمار أن يكون المبلغ محل الاستثمار من الفوائض المالية التي لا تؤثر على ميزانية المنزل.

شراء الذهب عند انخفاض الأسعار

تنصح شعبة الذهب أيضا الراغبين في شراء المعدن الأصفر، أن يقتنصوا فرص انخفاض الأسعار، وشراء الذهب في حالة أي انخفاض للسعر، حتى يستفيدوا من الارتفاعات التي تحدث بعد ذلك.

الاستفادة من الارتفاعات

وتشير «الشعبة» إلى أنه في حالة ملاحظة صعود الذهب بشكل مستمر، فهنا من الممكن شراء الذهب للاستفادة من هذه الارتفاعات المستمرة، مؤكدة على أنه يجب أن تكون الأموال من المدخرات.

الاحتفاظ بالذهب مدة طويلة

من المعروف أن الذهب، استثمار طويل الأجل، ويجب عند شراء الذهب بهدف الاستثمار أن يتم الاحتفاظ به لمدة طويلة لا تقل عن عام، حتى يمكن تحقيق أرباح من هذا الاستثمار.