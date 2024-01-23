رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

500 شاب يشاركون في مسيرة للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
07:40 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مسيرة على الأقدام وذلك في اطار احتفالات عيد الشرطة المصرية وذكري ثورة 25 يناير، وانطلقت المسيرة من أمام كوبري جيهان وحتى النصب التذكاري بطنطا.

شارك في المسيرة 500 شاب وفتاة و بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، و شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة ومديري الإدارات الفرعية و الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة. 

مواجهة التحديات

وقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربيه التهنئة لجميع المشاركين في المسيرة ، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير، مؤكداً أنّ الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيراً إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية دائماً ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب، ووضعهم محل المسؤولية، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار وكيل الوزارة أنّ شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معرباً عن شكره لجميع المشاركين في مسيرة المشي من الشباب والفتيات ، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.

مشاركة مجتمعية 

شارك في المهرجان 500 شاب وفتاة كما شارك فريق شباب يدير شباب «yly» في الإعداد والتنظيم وحمل الأعلام كما شاركت بعض الكيانات الشبابية ، كما قام على التنظيم أخصائي الاداره العامه للرياضه ورؤساء أقسام الرياضي بالادارات الفرعية.

اقرأ المزيد:

رئيس الحركة الوطنية: ذكرى عيد الشرطة شاهد تاريخي على بسالة أبطال صنعوا المجد

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة

حزب حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

«الشيوخ» يهنئ وزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة: نقدر عطاء أبناء الوطن

«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وذكرى 25 يناير

«القومي لذوي الإعاقة» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة

القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية «تحت السيطرة» في عيد الشرطة 2024

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة الـ72

«الأوبرا» تواصل احتفالات عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير في الإسكندرية
بقلم رفيق محمد ناصف