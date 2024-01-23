500 شاب يشاركون في مسيرة للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير بالغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مسيرة على الأقدام وذلك في اطار احتفالات عيد الشرطة المصرية وذكري ثورة 25 يناير، وانطلقت المسيرة من أمام كوبري جيهان وحتى النصب التذكاري بطنطا.

شارك في المسيرة 500 شاب وفتاة و بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، و شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة ومديري الإدارات الفرعية و الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة.

مواجهة التحديات

وقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربيه التهنئة لجميع المشاركين في المسيرة ، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير، مؤكداً أنّ الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيراً إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية دائماً ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب، ووضعهم محل المسؤولية، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار وكيل الوزارة أنّ شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معرباً عن شكره لجميع المشاركين في مسيرة المشي من الشباب والفتيات ، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.

مشاركة مجتمعية

شارك في المهرجان 500 شاب وفتاة كما شارك فريق شباب يدير شباب «yly» في الإعداد والتنظيم وحمل الأعلام كما شاركت بعض الكيانات الشبابية ، كما قام على التنظيم أخصائي الاداره العامه للرياضه ورؤساء أقسام الرياضي بالادارات الفرعية.