باسم المنطقة.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى

تنفذ شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب القاهرة، اليوم، جدول تخفيف الأحمال، الذي أقرته الحكومة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024، ليكون من الساعة 11 صباحا وحتى الخامسة مساء، على مستوى محافظات القاهرة الكبرى الثلاثة، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

جدول تخفيف الأحمال بنطاق محافظة القاهرة

ويتضمن جدول تخفيف الأحمال، المناطق الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، وهي: «حي الزيتون، حي الزاوية الحمراء، حي حدائق القبة، حي الشرابية، حي الساحل، حي شبرا، حي روض الفرج، حي الأميرية و حي السلام أول، حي السلام ثان، حي المرج، حي المطرية، حي عين شمس، حي النزهة، حي مصر الجديدة، حي شرق مدينة نصر، حي غرب مدينة نصر وحي الوايلي، حي منشأة ناصر، حي وسط، حي باب الشعرية، حي الأزبكية، حي بولاق، حي الموسكي، حي عابدين، حي غرب وحي المقطم، حي الخليفة، حي السيدة زينب، حي مصر القديمة، حي دار السلام، حي البساتين، حي المعادي، حي طره، حي المعصرة، حي 15 مايو، حي حلوان، حي التبين».

جدول تخفيف الأحمال بنطاق محافظة الجيزة

ويتضمن جدول تخفيف الأحمال بمحافظة الجيزة 20 حي ومدينة ومركز، وهي: «الدقي - الوراق - بولاق الدكرور - إمبابة -العجوزة - الهرم - العمرانية - الطالبية - المنيرة الغربية - مركز كرداسة - مدينة الحوامدية - مركز ومدينة الواحات - مركز ومدينة أطفيح - مركز ومدينة أبو النمرس - مركز ومدينة البدرشين - مركز ومدينة منشأة القناطر - مركز ومدينة العياط - مركز ومدينة الصف - مركز ومدينة أوسيم»

جدول تخفيف الأحمال بمناطق محافظة القليوبية

وتدخل جدول تخفيف الأحمال، 6 مناطق من محافظة القليوبية، تابعة لنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، متمثلة في «مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة أول وثان – القناطر - بهتيم»

جداول تخفيف الأحمال بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتنشر «الوطن» جدول تخفيف الأحمال، الذي تنفذه شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب القاهرة، اليوم، كالتالي: