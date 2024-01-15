ضعف المياه عن بعض مناطق فيصل والهرم بالجيزة.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه بمناطق: «الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية»، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس المقبل.

غلق المياه لإنهاء أعمال الربط على الخط الرئيسي

وأرجعت الشركة في بيان أن سبب ضعف المياه إلى أعمال مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لـ مترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية.

سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

ضعف المياه لمدة 6 ساعات ببعض مناطق الهرم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه بمناطق: «نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة»، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 20 من شهر يناير الجاري.

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه إلى أعمال مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنإنهاء أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 300 مم على الخط القائم بشارع الهرم.