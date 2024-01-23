يبحث الكثير عن كم ‎يساوي سعر الجنيه الذهب؟ مع نشاط أسواق الذهب في الفترة الحالية، والاتجاه إلى شراء الجنيه الذهب، بهدف الاستثمار لتحقيق أرباح.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، الإجابة على سؤال كم ‎يساوي سعر الجنيه الذهب؟، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

كم ‎يساوي سعر الجنيه الذهب؟

يسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024، نحو 29 ألفًا و960 جنيهًا للشراء، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 3745 جنيها للشراء، 3705 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4280 جنيها للشراء، و4233 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3210 جنيها للشراء، و3174 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2497 جنيها للشراء، و2469 جنيهًا للبيع.