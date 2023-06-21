تتيح وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية للمواطنية خطوات إصدار هوية بدل فاقد إلكترونيًا 1444 بالسعودية عبر منصة أبشر الالكترونية، وذلك لمن فقدوا هويتهم أو سرقت، وذلك تسهيلا على المواطنين الخروج إلى المصالح الحكومية، وتوفيرًا للوقت والمجهود.

وفي السطور التالية، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات إصدار هوية بدل فاقد إلكترونيًا 1444 بالسعودية عبر منصة أبشر الحكومية، من خلال خطوات بسيطة:

خطوات إصدار هوية بدل فاقد إلكترونيًا 1444 بالسعودية

وحتى تتمكن من استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية عبر منصة أبشر، فيجب اتباع الآتي:

الدخول على منصة أبشر ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

يجب تسجيل الدخول كمستخدم جديد بالمنصة أبشر.

الضغط على تبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات».

ويجب الضغط على خدمة «الأحوال المدنية».

ثم اختيار «خدمة الهوية الوطنية»، ثم اختيار «طلب هوية بدل فاقد».

قم بإكمال الخطوات وتسجيل الوثيقة إما مفقود أو مسروق.

قم بحجز موعد لطلب إصدار وثيقة بدل فاقد أو مسروق.

كم يستغرق إستخراج بطاقه بدل فاقد؟

وتستغرق خدمة إصدار بدل فاقد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، مدة 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب، مع العلم أن الأحوال المدنية بالمملكة تفرض غرامة في حالة فقدان الهوية لعدة مرات، حيث تصل نحو 100 ريال سعودي وفي المرة الثانية 300 ريال سعودي أما في المرة الثالثة 300 ريال سعودي، علماً بأن من الممكن تصل إلي 1000 ريال سعودي في المرة الرابعة.