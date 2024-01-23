«الأوقاف» تعقد 66 ندوة علمية ضمن برنامج «أئمة التفسير وجهودهم العلمية»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم عقد برنامج «أئمة الحديث الدعوي» أمس، إذ أقيمت بعد صلاة العشاء 66 ندوة علمية تحت عنوان «الإمام السيوطي.. نشأته وحياته وجهوده العلمية والدعوية».

نشر الفكر الوسطي المستنير

وقالت وزارة الأوقاف إنّ تلك الندوات جاءت في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي وذلك علي النحو التالي:

تفاصيل البرنامج الدعوي

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد أحمد عفيفي بالرحاب في القاهرة الجديدة، ومسجد سيدي إبراهيم المتبولي- البركة، ومسجد الجامع- بالشروق، ومسجد جامع البنات- وسط القاهرة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، أقيمت ندوة بمسجد الشامخية بنها، ومسجد كريستال عصفور بشبرا، ومسجد الفقهاء بشبين القناطر، ومسجد الحاج مرزوق في بنها ثان، ومسجد المجمع الإسلامي بالحي الثامن.

وفي مديرية أوقاف الغربية، أقيمت ندوة بمسجد الفتاح العليم في طنطا ثان، ومسجد أبو الفضل الوزيري في المحلة أول، ومسجد سيدي أحمد البدوي في طنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، أقيمت ندوة بمساجد الصفطاوي والسنجق والنصر في مدينة المنصورة، ومسجد الجبارنة بدكرنس، ومسجد الموافي في برق العز، ومسجد الشهداء في البهوفريك بأجا.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية، أقيمت ندوة بمسجد الشهداء بالبعالوة التل الكبير، ومسجد الإيمان والتقوى بعثماثون في الإسماعيلية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، أقيمت ندوة بمسجد الرحمة في هندسة الري بسيدي سالم غرب ، ومسجد الخياط بكفر الشيخ، ومسجد المزلقان بكفر الشيخ غرب، ومسجد الطباخين سنهور بدسوق، ومسجد أبو الثناء في محلة مالك بدسوق بحري.

ندوات دينية في محافظات الجمهورية المختلفة

وفي مديرية أوقاف، مطروح أقيمت ندوة بمسجد عطيوة في مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد، أقيمت ندوة بمسجد البساتين الكبير بمدينة الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي في موط بمركز الداخلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد هدى الإسلام -بجوار قصر الثقافة- بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، أقيمت ندوة بمسجد سيدي جلال في الخضرية، ومسجد أبو بكر الصديق في سيتي، ومسجد خشبة ش الجمهورية، ومسجد الهلالي ش الهلالي، ومسجد مجمع مكة بالزهراء، ومسجد سليمان الحكيم بميدان أسماء الله الحسنى.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر، أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق في سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، أقيمت ندوة بمسجد النجار بشبين الكوم، ومسجد القرط بشبين الكوم، ومسجد إمام المرسلين بمدينة السادات.

وفي مديرية أوقاف سوهاج، أقيمت ندوة بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسوهاج، ومسجد الفرشوطي في العتيق بسوهاج، ومسجد الكبير في بني حميل، ومسجد الحاج عبد العال بطهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر، أقيمت ندوة بمسجد أبو عياد في بندر الأقصر، ومسجد الهادي في نجع غريب الكيمان بأصفون، ومسجد عزبة العبابدة بالقرنة، ومسجد العتيق دريع- إسنا، ومسجد أبو نبوت الرياينة في أرمنت، ومسجد الخلفاء الراشدين في أرمنت.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، أقيمت ندوة بمسجد الهداية بدمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أقيمت ندوة بمسجد النور المحمدي في البدرشين، ومسجد علي بن أبي طالب في الدقي، ومسجد الحصري في 6 أكتوبر.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، أقيمت ندوة بمسجد الفتح في منيا القمح، ومسجد النصر الكبير في ديرب نجم، ومسجد الفتح في الزقازيق، ومسجد عبدالعزيز حجازي شرق الزقازيق، ومسجد النصر في أبو حماد، ومسجد المدينة المنورة بحي مبارك غرب الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد عمرو بن العاص- غرب العريش، ومسجد القرماني- شرق العريش.

وفي مديرية أوقاف السويس، أقيمت ندوة بمسجد نبي الله يوسف بعتاقة في السويس.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، أقيمت ندوة بمسجدي حسن علام وحاتم في سموحة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء، أقيمت ندوة في مسجد الروضة بطور سيناء.

وفي مديرية أوقاف المنيا، أقيمت ندوة بمسجد الحاجة منى في العمارية الغربي بدير مواس.