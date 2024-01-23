«الأوقاف» تعلن انعقاد برنامج البناء الثقافي السادس لأئمة وواعظات البحيرة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي السادس لأئمة أوقاف البحيرة، في إطار اهتمام الوزارة بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

عقد ندوة تثقيفية عن دور الأسرة في تنمية المجتمع

وجرى عقد ندوة تثقيفية عن دور الأسرة في تنمية المجتمع، يوم الاثنين الماضي، بقاعة الغرفة التجارية في مدينة دمنهور، بالتنسيق مع مركز إعلام دمنهور، وجامعة دمنهور، بحضور الشيخ حامد خليفة عيسوي، مدير الدعوة بالبحيرة، والدكتورة بسمة بلال، أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الآداب جامعة دمنهور، وأميره الحناوي، مدير مركز إعلام دمنهور، والشيخ محمود حافظ، مدير إدارة اوقاف دمنهور غرب، والشيخ يحيى عبد العاطي، مسؤول الإرشاد الديني والخطباء بالمديرية.

وخلال كلمته، أكد الشيخ حامد خليفة عيسوي، اهتمام جميع الأديان والثقافات بالأسرة، مشددا على أن قضية التفكك الأسري والجريمة في مجال الأسرة، تستدعي وقفة جادة للمراجعة، مع العمل على وضع حلول لمشكلات التفكك الأسري والجريمة الأسرية.

ولفت «عيسوي» إلى أن الأسرة هي اللبنة الأم لبناء أي مجتمع، وهي صمام أمان المجتمع وخط الدفاع الأول عنه، يصلح بصلاحها ويضعف بضعفها أو تفككها، لذا حرص الإسلام على بنائها بناء سويًا.

العلاقة في الأسرة السوية تبنى على السكن والمودة

من جهتها، أكدت أميره الحناوي، مدير مركز إعلام دمنهور، أن الأسرة السوية تبنى العلاقة فيها على السكن والمودة، وتقوم على الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء، ووفاء كل منهم بحق الآخر، لا سيما حقوق الأبوين، ويتفرع عن حق الوالدين حق الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والإخوة والأخوات.

وتابعت: «نحن في أمس الحاجة إلى إقامة علاقاتنا الأسرية على البر والرحمة وعلى مكارم الأخلاق التي أمرنا بها ديننا الحنيف، لنحصن مجتمعنا من التفكك، ونرضي خالقنا (سبحانه وتعالى) باتباع ما أمرنا به من البر وحسن الخلق والمسئولية الأسرية، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته».