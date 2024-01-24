يتميز مولود برج السرطان بالخجل والأمانة والصدق، وهو محبوب من الجميع، ويعشق عائلته، ويتصف بالرومانسية والإخلاص لشريك حياته، والمزاجية التى تجعله تارة شخصية اجتماعية وتارة أخرى يفضل الانعزال.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 24-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج السرطان أن تثق فى قدراتك وبأنك تستطيع فعلها، ولا تنظر خلفك مرة أخرى حتى تتقدم فى عملك، وتستطيع منافسة من حولك وإثبات ذاتك طوال الوقت.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تنصحك الأفلاك أن تنصت لشريك حياتك حتى تستطيع فهمه جيداً، ولا تتجاهله مرة أخرى حتى تقوى علاقتك به، وتعاون معه حتى تشعر بالسعادة والحب الذى تتمناه طوال الوقت.