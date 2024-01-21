إشادات بسهولة امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024: من داخل المنهج

أشاد عدد من الطلاب بـ سهولة امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، والذي عُقد بمدارس مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، موضحين أن الامتحان جاء من المنهج المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجرى شرحه خلال الفصل الدراسي الأول.

سهولة امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

وعن أسئلة امتحان الهندسة، أكد بعض طلاب الشهادة الإعدادية 2024، لـ«الوطن»، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وغالبية الأسئلة سهلة ويمكن الإجابة عليها بسهولة والوقت المخصص للإجابة مناسب تمامًا، موضحين أنه هناك فقط بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير وتميز بين مستويات الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم وضع امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ومنها امتحان الهندسة، وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وأوضحت المديرية في تقرير، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مؤكدة أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية، ومنع دخول الطالب بالهاتف المحمول للجان الامتحانية.