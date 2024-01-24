«الأرصاد»: طقس شديد البرودة على معظم المحافظات.. وصقيع في سيناء والوادي الجديد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة، حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وأن حالة الاستقرار فى قيم الحرارة مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ تتراوح بين 18 و19 درجة على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة، إذ تتراوح بين 20 لـ22 على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض في درجات الحرارة الصغرى

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يوجد اختلاف في درجات الحرارة الصغرى بين محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد وسط سيناء، وهناك مدن ومحافظات تصل درجة الحرارة خلال ساعات الليل المتاخرة من 4 لـ7 درجات وذلك وفقا للطبيعة الجغرافية للمحافظة، لذا تصبح الأجواء شديدة البرودة على معظم المحافظات، وتصل لحد الصقيع على وسط سيناء والوادي الجديد.

نشاط للرياح

وحذرت الأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد ووسط وشمال سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط للرياح بمعدل 34 كيلومترا في الساعة خاصة في الأماكن المفتوحة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 19 11

أكتوبر 19 11

بنهــا 19 11

دمنهور 18 12

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 18 12

دمياط 19 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 12

السويس 18 14

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 13

نخل 22 6

كاترين 18 3

الطور 23 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 13

مطروح 18 11

السلوم 18 12

سيوة 18 9

رأس غارب 22 13

الغردقة 21 14

سفاجا 22 12

مرسى علم 22 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 17

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 16

الفيوم 19 9

بني سويف 19 9

المنيا 19 8

أسيوط 20 8

سوهاج 20 9

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 21 11

الوادي الجديد 20 7

أبوسمبل 21 11