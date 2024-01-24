موعد ليلة النصف من رجب 2024 والأعمال المستحبة فيها

ليلة النصف من رجب 2024 هي ليلة من الليالي المباركة الفاضلة في الإسلام، وتأتي في منتصف شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وقد ورد في فضل ليلة النصف من رجب أحاديث، منها حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إذا كانت ليلة النصف من رجب فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر».

الأعمال الصالحة

وعلى الرغم من ضعف هذه الأحاديث، إلا أنَّ المسلمين يحرصون على إحياء هذه الليلة بالصلاة والدعاء والذكر والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة، ومن الأعمال المستحبة في ليلة النصف من رجب، الصلاة: يستحب قيام الليل في هذه الليلة، والصلاة النوافل، مثل صلاة التراويح، وصلاة الوتر، وصلاة قيام الليل، الدعاء فيستحب الدعاء في هذه الليلة، والإكثار من التضرع لله تعالى، وسؤاله المغفرة والرحمة، والذكر فيستحب ذكر الله تعالى في هذه الليلة، وقراءة القرآن الكريم، والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصيام فيستحب صيام يوم النصف من رجب 2024، لما ورد في الحديث السابق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

موعد ليلة النصف من رجب

ووفقا للتقويم الفلكي فإن ليلة النصف من رجب 2024 تتزامن مع السبت الموافق 27 يناير 2024، وليلة النصف من رجب هي فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله تعالى، ونيل رضاه، والفوز بمغفرته ورحمته.

الإفتاء وصيام شهر رجب

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنَّ الأحاديث الواردة في الصيام في شهر رجب وإن كانت ضعيفة إلا أنَّها ممَّا يُعْمَل به في فضائل الأعمال على ما هو المقرر عند جمهور الفقهاء، كما أنَّ الصيام في شهر رجب داخلٌ في عموم الصوم التطوعيّ الذي رغب الشرع فيه.