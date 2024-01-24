انتظام العمل في لجان امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي

عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة، ويُعقد ورقيا في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

امتحان الدراسات الاجتماعية

وشكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير امتحان الدراسات الاجتماعية، مؤكدة انتظام سير اللجان الامتحانية وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنّه جرى التنبيه بمنع دخول أي طالب إلى اللجان الامتحانية بالهاتف المحمول.

ويشتمل امتحان الدراسات الاجتماعية على نمطين من الأسئلة «موضوعية ومقالية»، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تقيس الأسئلة فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومجموع امتحان الدراسات الاجتماعية، 40 درجة على أن تكون درجة النجاح 20 درجة.

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، أشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تقرير لها، إلى انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية منذ بداية عقدها، وانتظام عملية تصحيح الامتحانات، موضحة أنّ محافظة الجيزة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع المديرية والإدارات التعليمية.

وكثّفت المديرية تطبيق الإجراءات الوقائية في لجان الامتحانات لمواجهة كورونا، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.