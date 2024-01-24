«الأرصاد»: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حسب ما كشفت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

أمطار على السواحل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الأمطار ستمتد خلال ساعات النهار لتصل إلى المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال وجنوب الوجه البحري، حيث تختلف الأمطار بين غزيرة ومتفاوتة الشدة من مكان لآخر، نظرا لامتداد المنخفض الجوي على سطح البحر المتوسط القادم من جنوب أوروبا ويعمل على تكاثر السحب الممطرة خاصة على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري.

كتل هوائية باردة

وأضافت الأرصاد الجوية: «نتعرض لتاثير كتل هوائية قادمة من طبقات الجو العليا، تزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية النشطة على شمال البلاد وسيناء وجبال البحر الأحمر».