«الإسكان» تطرح وحدات كاملة التشطيب بإطلالة على الأهرامات في حدائق أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع «valley towers»، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة.

وأكّد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنَّ سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تعتمد على 3 محاور، وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الإجتماعي المدعومة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنَّ الوحدات السكنية المطروحة بمشروع «valley towers» تقع في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وأضاف أنَّ مساحات الوحدات السكنية المطروحة تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وسيتمّ الإعلان قريباً عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.