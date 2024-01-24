محافظ الغربية: نسبة التنفيذ في مستشفى السنطة الجديد وصلت إلى 88%

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال بمشروعات الرصف والتطوير في مركز السنطة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

مساحة المستشفى

وتفقد «رحمي» مستشفى السنطة المركزي الجديد والذي يجرى إنشائه على مساحة 4900 م2 ليضم 223 سريرا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 88%.

خدمات المواطنين

وتابع محافظ الغربية جولته بمتابعة سير العمل بإدارات مجلس مدينة السنطة حيث تفقد المحافظ المركز التكنولوجي، المتغيرات المكانية، خدمة المواطنين، الموارد البشرية، مركز المعلومات، الشئون القانونية، الرصد الميداني، قسم الاستحقاقات، قسم الجزاءات والاجازات، الأرشيف، واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد المحافظ على جميع العاملين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون حيث إن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.