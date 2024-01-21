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محافظ الغربية يوجه بسرعة انتهاء مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

كتب:

رفيق محمد ناصف
08:30 م | الأحد 21 يناير 2024
محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة بالغربية

محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة بالغربية

وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تسريع وتيرة العمل لسرعة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

الموقف التنفيذي

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد محافظ الغربية، اليوم، مع مسؤولي المبادرة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتي، وذلك بحضور نجوى العشيري، السكرتير العام، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، والمكتب الفني للمحافظ.

النزول للشارع 

 وأكّد «رحمي» على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانيا لأعمال التنفيذ بالقرى، سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات المتواصلة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل، وهو الذي يتوازى مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بالنزول إلى أرض الواقع؛ للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، وإزالة المعوقات في حالة وجودها.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، بالمتابعة مع الجهات المعنية بصورة يومية لأعمال تأثيث وفرش وتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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