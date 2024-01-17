محافظ الغربية يتفقد معرض بيع السلع الغذائية بكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منفذ بيع السلع الغذائية، «معا ضد الغلاء» بمركز كفر الزيات، والذي توفر فيه المحافظة السلع بأسعار مخفضة.

توافر السلع الغذائية

بدأت الجولة بتفقد معرض معا ضد الغلاء بكفر الزيات والذي يضم «السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق اللحوم الطازجة والمجمدة، مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها، الأسماك المجمدة بأنواعها- المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان والخضراوات ومختلف المنتجات» والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

أسعار السلع الغذائية

ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروض بالسوق، لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومعلنة للمواطنين.